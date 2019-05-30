運動舞蹈》大滿貫積分賽世界列強到齊 週末台北體育館開戰

台灣舞蹈節大滿貫積分賽週末於台北體育館登場。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2019年WDSF台灣舞蹈節大滿貫積分賽6月1日、2日將於台北體育館一樓盛大舉行，預計40國、600組報名賽事，世界排名12強幾乎到位，台灣派出菁英選手出面應戰，希望留下更多獎牌。

標準舞方面，世界前12強來了11對，拉丁舞世界排名前12來了9對，台灣選手則有林立搭配外籍舞伴茱莉亞、林廷駿／陳怡安、林詠鉦／莊雅晴、林傳恩／黃姝嘒參賽。

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世界大滿貫積分賽共有5站，台灣台北站是亞洲唯一一站，世界好手有標準舞積分世界第一的立陶宛籍Evaldas Sodeika／Ieva Zukauskaite、拉丁舞世界第一俄羅斯組合Armen Tsaturyan／Svetlana Gudyno都將來台。

台灣林傳恩／黃姝嘒將在大滿貫賽拉丁舞正賽出場，兩人今年稍早於日本公開賽亞洲U23拉丁舞組獲得銅牌，林傳恩表示，期許自己用舞蹈表現把獎牌留台灣，讓進場觀眾、栽培他們的舞蹈總會，為他們感到驕傲。

台灣舞蹈節大滿貫積分賽賽事記者會。（記者卓佳萍攝）

台灣舞蹈節大滿貫積分賽6月1日、2日於台北體育館一樓盛大舉行。（記者卓佳萍攝）

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