中職》洪一中接任國家隊教頭 桃猿領隊做出回應

Lamigo桃猿領隊劉玠廷。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕年底12強賽台灣隊總教練確定為洪一中，中職會長吳志揚今天透露，原本擔心桃猿球員會不打，如今確定由洪總接任，桃猿球員應該就會打了。

對此，Lamigo桃猿領隊劉玠廷說，「今天不是說洪總接國家隊教頭，桃猿就順其自然支援球員打12強賽，應該是說，我們長期希望一級國際賽事權責的公平正義能落實，之前球員打國際賽沒受到保障，還要無償提供球員使用，受到不公平、不正義對待。」

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劉玠廷強調，桃猿反的不是國家隊，現在外在條件改變，桃猿自然會參賽，這跟洪一中接不接台灣隊總教練沒有直接關係，他說，「以中職為主體所參加的國際賽，理應由中職主導，去年亞運不是中職主導，我們也派林樺慶和林承飛去打啊。」

今年1月底中職、棒協和體育署三方簽署合作協議書，年底世界12強賽「組、訓、參賽」將由中職一手主導，棒協則維持在台灣舉辦比賽的權利，2020年起一級國際賽事「組、訓、參賽、辦比賽」都由中職主導。

劉玠廷指出，在中職、棒協和體育署三方合作架構下，12強賽舉辦比賽權利仍在棒協，目前還有許多細項需要協商，還需相關單位努力協調。

對於聯盟多次與桃猿溝通，最終決定總教練人選為洪一中，對於過程劉玠廷並未多談，只說這不是單方面的決定，最終目標是打好比賽。

2008年北京奧運洪一中擔任台灣隊教頭，那一年球季期間他必須向球團請假，飛去美國觀察旅外球員，劉玠廷說，現在資訊較11年前發達，目前聯盟情蒐小組也已啟動，洪總應該不用像當年一樣，可以專心帶桃猿隊。

不過劉玠廷也說，在12強賽前這段期間，洪總仍要撥一點心思在國家隊組訓上面，的確會比較辛苦一點。

Lamigo桃猿總教練洪一中。（資料照，記者陳志曲攝）

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