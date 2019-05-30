MLB》大都會超新星追平馬怪爾成就 劍指新秀全壘打紀錄（影音）

阿隆索。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會超級新人阿隆索（Pete Alonso）在今天對上道奇的比賽擊出單場雙響砲，這也讓他本季的全壘打支數來到19，追平了馬怪爾（Mark McGwire）所寫下的新人單季6月1日前最多全壘打的紀錄。

阿隆索本季的打擊狀態火熱，至今繳出打擊率2成64，19發全壘打和43分打點的成績，距離由史卓貝瑞（Darryl Strawberry）所創下的大都會新人單季全壘打紀錄也僅差七支。

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對這項紀錄阿隆索在接受訪問時表示:「我覺得蠻不可思議的，我現在只是想幫助球隊獲勝而已，同時也對總教練給我這麼大的發揮空間覺得感激，希望我接下來每一天都能把握機會，繼續努力。」

總教練卡拉威（Mickey Callaway）則給予阿隆索很大的肯定，認為他已經成長成一個有自信且有天份的好打者。

以目前阿隆索的進度來看，他不只有機會刷新大都會單季新人全壘打紀錄，他甚至有機會挑戰目前由貝爾川（Carlos Beltran）和洪德利（Todd Hundley）所保持的新秀單季41發全壘打的聯盟紀錄。

阿隆索對此表示:「我只是每天都努力練習、做好準備，花時間多研究球賽的影片和閱讀球探報告，了解對方的投手有什麼樣的特性。而當我站打擊區時就能知道對方的弱點和特色，我現在唯一在乎的就是要在每一次打擊時都展現出自己最好的一面。」

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