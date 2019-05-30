中職》二軍全場23安打擊戰 兄弟14：9擊敗桃猿

中信二軍蘇緯達在４局下擊出２分全壘打。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍今天在澄清湖棒球場進行桃猿與兄弟的比賽，兄弟今天靠著七局下的5分大局，終場以14：9擊敗桃猿，讓桃猿苦吞3連敗。

桃猿今天派出范柏絜先發，他今天主投3.1局送出4次保送1次三振，被敲出6支安打失掉7分都是自責分。桃猿牛棚朱俊祥投1.2局送出3次三振，以及張明翔投1局無失分，賴達官投1局被敲出1發全壘打失1分、黃偉晟投0局被敲2安，失掉4分只有1分自責分，他自己也發生1次失誤。葉家淇今天主投1局，只被敲1安但投出3次三振失掉2分。

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Lamigo二軍投手賴達官。（記者黃志源攝）

兄弟先發紐維拉今天主投6局，送出4次三振1次保送，被打8安失掉5分自責分。陳琥後援1局被敲2安失2分，拿下中繼點。彭識穎投1局失2分非自責，送出2次三振，吳哲源投1局送出3次三振無失分。

打者部分，桃猿張閔勛今天5打數2安打，敲出一發全壘打打進4分打點，林智平4打數3安打，打回2分打點，選到1次保送還有1次盜壘。兄弟蘇緯達今天開轟，5打數2安打，和張閔勛一樣也打進4分打點，岳東華3打數2安打，打下3分打點。

Lamigo二軍張閔勛在７局上擊出２分全壘打。（記者黃志源攝）

這場比賽中間發生小插曲，在第五局時，紀品宏遭到紐維拉的觸身球擊中頭部，導致額頭流血，隨即退場送醫包紮。

Lamigo二軍紀品宏在５局上遭頭部觸身球擊中，額頭流血，隨即退場送醫包紮。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍紀品宏在５局上遭頭部觸身球擊中，額頭流血，隨即退場送醫包紮。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍紀品宏在５局上遭頭部觸身球擊中，額頭流血，隨即退場送醫包紮。（記者黃志源攝）

中信二軍岳東華在３局下擊出１分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

中信二軍投手彭識穎。（記者黃志源攝）

中信二軍投手陳琥。 （記者黃志源攝）

Lamigo二軍先發投手范柏絜。（記者黃志源攝）

中信二軍先發投手紐維拉。（記者黃志源攝）

中信二軍江坤宇在４局下擊出１分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

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