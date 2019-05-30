中職》洪一中接12強賽兵符 黃甘霖、陳連宏：全力配合

（左起）陳連宏、黃甘霖。（資料照，記者陳志曲、林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕今年11月在台灣舉行的世界12強棒球賽，確定由Lamigo桃猿總教練洪一中接掌台灣隊兵符，統一獅和富邦悍將總教練黃甘霖、陳連宏都表示將全力配合，黃甘霖更說，如果洪總需要他加入教練團，一定義不容辭全力相挺。

黃甘霖表示，12強賽是今年棒球界最重大的國際賽，而且關係到奧運參賽權，棒球在相隔12年後重返奧運，明年打完不知道下一屆是什麼時候，一定要團結爭取奧運門票，國際賽打出好成績的話，對職棒也有很大的加分作用，因此不論是球員或教練，只要洪總需要都會全力配合。

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黃甘霖之前曾經透露，今年季後想要親自督導秋訓，他表示，今年獅隊傷兵超過20人，是他從球員到教練在獅隊20幾年來沒有過的狀況，過去兩年因為打亞冠賽和季後賽，秋訓都沒有能夠親自督導，今年傷兵這麼多，或許是秋訓不夠紮實也不一定，因此想要好好從秋訓開始整頓，為明年打好基礎。

不過，洪一中確定接任12強賽總教練後，黃甘霖今天表示，如果洪總需要他，會先把自己球隊的事情擺在一邊，一起為國家隊打拚。2017年洪一中領軍參加亞冠賽，就曾找黃甘霖擔任首席教練。

Lamigo桃猿總教練洪一中將接任12強台灣隊總教練。（資料照，記者陳志曲攝）

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