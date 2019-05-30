日職》清宮敲出隊史8000轟！有原航平飆13K完投完封勝（影音）

清宮幸太郎（左）與有原航平（右）。（圖片取自日本火腿推特）
〔體育中心／綜合報導〕火腿今天在主場迎戰羅德，進行三連戰的最後一場比賽，這場比賽火腿打擊火力大爆發打下8分，先發投手有原航平9局完投完封，送出生涯新高的13次三振，終場火腿以8：0擊敗羅德，系列賽3勝0敗橫掃對手，取得近期4連勝。
今天火腿首局就靠著接連安打打下2分，第三局再靠著中田翔的兩分砲在內拿下3分，第四局清宮幸太郎再擊出三分彈進帳3分，這發全壘打也是火腿隊史通算的第8000轟。
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清宮選手のスリーランホーーームラン！！！4回にも3点を追加して、リードは8点！#lovefighters #飛び出せ新時代 pic.twitter.com/mLpcnAkKU1— 北海道日本ハムファイターズ公式 （@FightersPR） 2019年5月30日
有著火腿打線的火力加持，有原航平本場投得更是虎虎生風，這場比賽他完投9局，用119球僅被敲出4支安打，送出生涯新高的13次三振，沒有任何保送，拿下生涯第三場的完投完封勝，本季第6勝到手，防禦率也從賽前的1.95下降到1.69。
台灣好手王柏融今天沒有先發，這是他生涯第三度在一軍沒有先發。
ゲームセット！有原投手が最後まで投げきって今季初完封！#lovefighters #飛び出せ新時代 pic.twitter.com/DmGamJ6lw6— 北海道日本ハムファイターズ公式 （@FightersPR） 2019年5月30日