中職》吳世豪連兩場中繼無失分 悍將期許重返先發

吳世豪5月中重返一軍以來，中繼2場都無失分、無安打。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將新人投手吳世豪5月中重返一軍以來，中繼2場都無失分、無安打，總教練陳連宏期許吳世豪把控球練得更到位，本季能回到先發輪值。

20歲的吳世豪去年8月在一軍初登板就飆出151公里的火球，出賽五場防禦率只有1.64，成為悍將期待的先發投手，但季末因為手肘神經發炎而導致球季提前結束，今年春訓手肘又出現不舒服，雖然進入先發輪值，出賽2場只投5局失8分，4月初下二軍調整。

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陳連宏表示，吳世豪本來就是球隊設定的先發投手，希望他能夠在今年重返輪值，但是吳世豪目前的控球還不夠理想，必須能把武器的速球投到想要的位置才行。

吳世豪表示，開季時太想有所表現，一投不好就出現許多負面情緒，形成惡性循環，剛下二軍時還是這樣，投得亂七八糟，他因此主動告訴教練先不要讓他比賽，教練也很體諒他，讓他休息1星期，之後才逐漸能不帶著情緒投球。

吳世豪重返一軍的2場比賽都投1局，第1場沒有四壞球、2次三振，第2場2次四壞球，吳世豪卻感覺控球在進步當中。吳世豪表示，第1場有2次投到3壞球，而且是很離譜、打者絕不會揮棒的壞球，第2場好壞球的差別並不大，控球狀況其實比第1場好，但現在不會去想先發的事情，專心把中繼工作做好，定位就讓教練去決定。

吳世豪。（記者陳志曲攝）

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