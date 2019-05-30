WSBL》奪下隊史26冠 國泰女籃歡慶50週年（影音）

〔記者粘藐云／台北報導〕今年在WSBL拿下隊史第26冠的國泰女籃，今年適逢成軍50週年，今舉行感恩慶功餐會，邀請歷屆成員共襄盛舉，陪伴球隊走過50個年頭的領隊洪玲瑤感性地表示，她與球隊一起在寫歷史，希望未來能創下更好的成績，並邁向下一個50年。

國泰女籃今舉行歡慶50週年的餐會，邀請歷屆成員同歡，還請了球員吳宜庭和退役女將陳敘均穿上第一代國泰女籃的球衣，驚豔全場。

請繼續往下閱讀...

今年締造WSBL9連霸，隊長李宥叡表示，這一路走來很不容易，「本季有3名球員旅外，也代表要把妹妹們帶起來，能拿下這座冠軍很不容易。」看到球隊走過50年，且過去的學姐們齊聚一堂，李宥叡表示，這是很不簡單也很不可思議的一件事情。

在國泰待滿30年的總教練鄭慧芸則笑說，這30年不斷地在燃燒自己，當球員時期是用生命在打球，現在則是用生命在教球，「這30年歷經很多事情，各種起伏，未來希望帶領球員們往更好的方向前進。」她也回憶，這30年來讓她最印象深刻的事情，「我在16歲時當上國手，當時大洪老師（洪金生）告訴我，不管在場上多風光，都要保持著感恩、謙虛的心態，一直到現在我都謹記在心。」

吳宜庭（左）和退役選手陳敘均。（記者粘藐云攝）



國泰女籃今舉行50週年餐會。（記者粘藐云攝）



林育庭（左1）和鄭伊秀（右1）獻上本屆的冠軍金盃。（記者粘藐云攝）



想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法