法網》再演逆轉！球后「日本小威」大坂直美擊敗阿莎蓮卡晉級32強

大坂直美擊敗阿莎蓮卡晉級32強。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后「日本小威」大坂直美今日在2019年法國網球公開賽女單次輪，以4：6、7：5、6：3逆轉白俄羅斯前球后阿莎蓮卡（Victoria Azarenka），跨季大滿貫16連勝驚險到手，躋身32強，追平個人法網最佳成績。

大坂直美去年美國公開賽首捧大滿貫金盃，今年再接再厲於澳洲公開賽稱后，不過過去在法網成績並不理想，首輪贏得險象環生，首盤吞貝果，最終逆轉斯洛伐克非種子絲米德洛娃（Anna Karolina Schmiedlova）。

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大坂直美這次遇到阿莎蓮卡在首盤遭對手兩度破發，陷入1：5落後頹勢，即使奮力連下3局，且第10局化解2個盤末點，無奈最後一拍把球打飛，讓阿莎蓮卡先馳得點。大坂直美次盤於第5局再被破發，不過第8局回破，第9局保發成功，即使第12局錯過3個盤末點，第4個盤末點終於成功在網前用凶猛反拍掃出致勝球扳回一城。

大坂直美決勝盤第4局率先破發，第5局保發成功，第6局連拿4分再度破發，取得5：1領先，卻在第7局錯過賽末點，反被阿莎蓮卡破發，前球后又保發，而大坂直美在第9局發球局化解1破發點，在第3個賽末點過關，連兩輪上演逆轉秀，追平個人2016年、2018年晉級第三輪的最佳成績。

29歲阿莎蓮卡生涯巔峰在2012年至2013年，於澳網完成2連霸及兩座美國公開賽亞軍，世界排名一度高居第1，不過她近年表現平平，目前世界排名43。她生涯法網最佳成績為2013年4強，以及2009年、2011年8強，可惜無法締造驚奇，遭球后逆轉。

前球后阿莎蓮卡不敵大坂直美，無緣晉級。（路透）



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