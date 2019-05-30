MLB》離奇傷勢再一樁！明星游擊手按摩按到肋骨骨折

柯瑞亞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕德州FOX的記者伯曼（Carlos Berman）指出，太空人強打柯瑞亞（Carlos Correa）將因肋骨骨折缺席至少三到六週，他的缺席將成為太空人打線的一大利空。

柯瑞亞受傷的原因是因為在家裡進行按摩時導致自己的肋骨骨折，不是在練球或是比賽中發生的傷勢，柯瑞亞對這件事的發生感到非常困惑。

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以下為柯瑞亞公開發出的聲明：「我非常失望自己不能站在場上與隊友一起奮鬥，我因為在家裡按摩時造成了自己的肋骨骨折，這個傷勢非常離奇到讓我非常困惑。無論如何，我都會盡快復建，希望能趕快回到場上與隊友一起拿下世界大賽冠軍。」

柯瑞亞才剛剛從上一個不健康的賽季中康復，本季他繳出打擊率2成95，11發全壘打和35分打點的成績，是太空人打線中非常重要的一員，上個賽季他因傷缺席了超過50場比賽，沒想到這一季又遇到了傷病的困擾。

目前太空人以37勝19敗暫居美連西區榜首，距離排名第二的運動家仍有7.5場的勝差，在太空人缺少柯瑞亞的這段日子，其他球員必須更加團結，面對接下來的比賽，同時也期望他能在球季後半段順利歸隊，讓太空人能以完整的陣容面對季後賽的挑戰。

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