中國公開賽》直落四橫掃德國削球宿敵 鄭怡靜勇闖16強

鄭怡靜。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姊鄭怡靜今晚在2019年中國桌球公開賽女單首輪，以直落四輕取世界排名34的德國削球名將韓瑩，中止對戰4連敗，也完成甜蜜的復仇。

另外一名台灣女將陳思羽也以4:3逆轉香港一姊杜凱琹，同樣闖進女單16強。

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世界排名第8的鄭怡靜過去四度遭遇韓瑩1勝難求，尤其上一次在兩年前日本公開賽8強戰，韓瑩第6局打到一半竟逕自走出球場治療抽筋，明顯違反桌球規則，也打亂鄭怡靜的節奏，讓她輸得很不甘心。

這一回再對上韓瑩，鄭怡靜有備而來，打得更堅決，一路壓著對手打，以11:9、11:8、11:7、11:5，直落四局拿下對戰首勝，16強戰將遭遇羅馬尼亞女將史佐克絲，過去兩人交手，鄭怡靜以4勝2負佔上風。

世界排名20的史佐克絲，首輪以4:0擊敗從資格賽晉級的國泰女將劉昱昕。

世界排名27的陳思羽，在局數2:3落後下力挽狂瀾，4:3扳倒世界排名11的杜凱琹，也將生涯對戰紀錄扳成4勝5負。陳思羽下一輪將對上世界排名第3的地主好手王曼昱。

男單方面，碩果僅存的17歲小將林昀儒，面對世界排名18的香港直拍橫打高手黃鎮廷，未能複製今年卡達公開賽的勝利經驗，以2:4吞下對戰首敗，無緣16強。

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