法網》雖敗猶榮！謝淑薇苦戰逾2小時遭逆轉 無緣追平最佳成績

謝淑薇不敵對手。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇今日在法國網球公開賽女單次輪，苦戰逾2小時，最終以6：4、3：6、6：8不敵世界排名69德國好手佩珂薇琪（Andrea Petkovic），無緣追平2017年第3輪的個人最佳成績。

佩珂薇琪在2011年世界排名第9，為生涯最高排名，法網最佳成績是2014年闖入4強，2011年則是晉級8強，實力不容小覷。

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佩珂薇琪晉級。（歐新社）

謝淑薇首盤率先於第5局破發，但下一局無力保發被對手扳平戰局，隨後雙方互保發球，小薇第9局再度破發成功，並於第10局守住發球局，先馳得點。不過，謝淑薇在次盤第2局、第4局接連遭佩珂薇琪破發，即使第5局、第7局兩度破發，以及第6局保發成功，但第8局再度被迫，遭對手逼平戰局。

謝淑薇第三盤先下一城，第2局製造多個破發點空手而歸，而第4局獲得數次破發機會，總算等到對手回球出界破發成功，取得3：1領先，佩珂薇琪第5局回破及第6局保發，再度追成3：3，小薇在第7局雖又握有破發機會，可是還是無功而返，以及第9局一度坐擁30：0，卻被對手連取4分，在互保大戰中，謝淑薇12局被對手破發，第13局無法破發，與勝利擦肩而過惜敗。

兩人鏖戰超過2小時，最終由佩珂薇琪晉級。（法新社）

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