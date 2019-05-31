MLB》陳偉殷後援1.2局無失分 馬林魚媒體罕見給肯定（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣投手陳偉殷今對巨人隊後援登板，雖被對手敲出超前分安打，但帳面上為中繼1.2局無失分，是牛棚唯一能吃局數又0失分投手。球隊最終以1：3輸球，無緣系列賽3戰橫掃巨人。

馬林魚先發艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）繳6局無失分好投，但牛棚卻接連放火，首任中繼葛雷洛（Tayron Guerrero）7上遭攻追平分，救援失敗；第2任中繼康利（Adam Conley）在7上幫葛雷洛解危，8上續投卻遇大麻煩。

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康利在1出局投出保送又被敲安，巨人攻佔一、三壘，馬林魚換上第3任中繼右投布萊斯（Austin Brice），卻又投保送形成滿壘，這時陳偉殷接替投球，對上左打的克勞佛（Brandon Crawford）。

可惜殷仔沒發揮左投剋左打優勢，被克勞佛敲深遠飛球，形成場地規則二壘打，巨人跑回致勝2分，不過算在康利頭上。陳偉殷隨後故意保送皮拉，在滿壘連飆2次三振，解決8局大危機。

克勞佛敲安影片：

9上，陳偉殷不僅投出三上三下，面對索拉諾（Donovan Solano）的投手正面平飛球，更是靠反應漂亮接殺。數據顯示，這記平飛球擊球初速快達97英里（約156公里）。

陳偉殷後援1.2局，被敲1支安打，奪2次三振，有1次保送，無失分，防禦率降至8.55。雖被敲致勝安打，向來酸言酸語的馬林魚媒體「marlinmaniac」罕見稱讚，今天無法守住領先的馬林魚牛棚，「只有」陳偉殷繳無失分的好投。

陳偉殷今日中繼1.2局，是馬林魚牛棚唯一能投貢獻局數又無失分的投手。（美聯社）

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