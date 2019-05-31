中職》怒了！紐維拉爆頭紀品宏 猿迷象迷場邊激烈互嗆（影音）

Lamigo二軍紀品宏在５局上遭頭部觸身球擊中，額頭流血，隨即退場送醫包紮。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕兄弟二軍與桃猿二軍的比賽連2週充滿激情，兩隊昨在澄清湖棒球場交戰，桃猿打者紀品宏遭兄弟洋投紐維拉頭部觸身球，當場額頭爆血送醫治療，結果場邊兩隊球迷激烈口角衝突，一名猿迷怒嗆：「打我們兩個，太過分了！是要打幾個啊！」象迷則是回應：「全部都打！」

紐維拉去年7月在二軍曾觸身球擊中張閔勛，造成他右手無名指骨折、球季提前報銷，昨則是在5局上對紀品宏頭部觸身球，他當場額頭流血送醫。根據球迷側錄的影片，此舉導致場邊一名女猿迷生氣大喊：「打我們兩個！真的太過分了，趕出去啦！」

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女猿迷又憤怒大叫：「為什麼說我們是故意的？」象迷則是冷冷回應：「我們沒說」、「有本事妳下來投」。

猿迷繼續怒道：「打我們張閔勳還打我們紀品宏，是要打幾個啊！」結果象迷又冷冷回嘴：「全部都打。」這句話挑動猿迷的敏感神經，她大喊：「這種話是人話？妳講得出來啊？全部都打妳來打啊，什麼球迷啊！」

上週雙方在二軍交戰，兄弟在大幅領先時發動盜壘，隨後桃猿馬上祭出觸身球伺候打者曾陶鎔，兄弟二軍總教練林威助衝上場用台語問：「故意的，甘丟？」桃猿回應：「甘恩丟？」，事件餘波盪漾，昨場邊再有球迷爆發衝突。

昨役一共出現三次觸身球，不過雙方球員、選手教練都沒有起爭議，兄弟教頭林威助在紀品宏被砸中時則立刻上前關心。

桃猿兄弟二軍上週爆發觸身球爭議：

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