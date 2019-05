NBA》利多！衛冕軍首戰賽前傳捷報 「表弟」今天就復出

勇士明星中鋒卡森斯今天就有望能上場。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA總冠軍賽首戰即將開打,衛冕軍勇士賽前傳出好消息,總教練柯爾(Steve Kerr)稍早透露,季後賽首輪與快艇交戰受傷的明星中鋒「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)目前已無大礙,今天就有機會能上場比賽。

卡森斯上季因左腳阿基里斯腱撕裂,本季以500萬美元價碼加盟勇士,直到今年1月中旬才歸隊,沒想到在與快艇季後賽第二戰就因為救球導致大腿左四頭肌撕裂傷,原擔心有可能提前報銷,不過之後卡森斯復原狀況持續進步,勇士隊對於他能否復出也抱持樂觀態度。

請繼續往下閱讀...

卡森斯。(法新社)

雖然昨天柯爾在受訪時,還保守地表示球隊暫時還沒決定卡森斯是否會在總冠軍賽首戰就復出。但《ESPN》記者Nick Friedell賽前在推特指出,今天稍早勇士主帥柯爾已經將卡森斯列在預計出賽的名單中,不過如何使用他和上場的時間有多久,柯爾賽前則都沒有透露。

Steve Kerr says DeMarcus Cousins will be active tonight for Game 1.