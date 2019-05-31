MLB》哈波猛打也沒用！ 陳偉殷前隊友連兩場開轟助紅雀止敗（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，紅雀作客費城人主場3連戰最後一場，賽前紅雀已吞下對戰4連敗，本場紅雀靠著4發紅不讓轟進5分，包括陳偉殷在金鶯時期的前隊友威特斯（Matt Wieters）所擊出的陽春砲，這也是他連續兩場比賽都開轟，另一位馬林魚前隊友歐蘇納（Marcell Ozuna）也同場加映一發全壘打，即使「強打少年」哈波（Bryce Harper）今日又繳出單場3安，連兩場比賽都有單場3安的猛打賞表現，費城人依舊以3：5不敵紅雀。

陳偉殷前隊友威特斯本場敲出兩支安打，包括一發陽春砲，貢獻1分打點並跑回2分。（法新社）

2局上半，紅雀靠著殷仔前隊友們炸裂，先由歐蘇納擊出相反方向的陽春全壘打，再由威特斯補上一發右外野方向的陽春砲，單局兩轟打進2分，紅雀2：0領先。

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歐蘇納今日擊出1發全壘打貢獻1分打點。（今日美國）

4局下半，費城人靠著麥卡琴（Andrew McCutchen）的一壘安打、哈波的二壘安打和蓄意保送第4棒霍金斯（Rhys Hoskins）形成滿壘，赫南德茲（Cesar Hernandez）雖未能敲安，但擊出的滾地球還是送回三壘上的隊友替球隊首開紀錄1：2暫時落後。

7局上半，紅雀再次炸裂，吉歐可（Jedd Gyorko）大棒一揮掃出左外野方向的兩分砲，本場代打上陣的卡本特（Matt Carpenter）再補上一發中左外野方向的大號全壘打，這局紅雀再灌進3分奠定勝局，即便8局下半費城人靠著3支安打加1個保送追回2分也不夠，終場紅雀5：3擊敗費城人終止3連敗和對戰4連敗。

代打上場就擊出紅不讓建功的卡本特。（美聯社）

紅雀先發投手哈德森（Dakota Hudson）主投6局被敲4安失1分拿下本季第4場勝投，「火球男」終結者希克斯（Jordan Hicks）後援1局僅用8球沒被敲安拿下本季第11次救援成功。費城人先發投手艾克霍夫（Jerad Eickhoff）主投6.1局被敲8安失4分吞下本季第3敗。

哈德森今主投6局失1分的優質先發表現拿下勝投。（法新社）

哈波昨雖因自打球受傷退場，今日表現卻不受影響，依舊繳出單場3安表現。（法新社）

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