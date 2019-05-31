MLB》墨菲10局再見安 日投韓投同場兩樣情（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，洛磯主場迎戰響尾蛇系列賽第4戰，洛磯靠著墨菲（Daniel Murphy）在10局下半的再見安打，洛磯終場以11：10擊敗響尾蛇，4連戰橫掃成功和收下近期的5連勝， 日籍投手平野佳壽10局下半登場被敲2安包括再見安失1分，苦吞敗投，反觀韓籍投手吳昇桓10局上半後援1局0失分幸運地拿下勝投。

墨菲本場擊出3支安打貢獻3分打點，包括10局下半的再見安打。（今日美國）

前7局洛磯掃出12支安打，包括達爾（David Dahl）和麥馬翰（Ryan McMahon）的全壘打，一共灌進8分，響尾蛇則是擊出10支安打，包括C.沃克（Christian Walker）和先發投手克拉克（Taylor Clarke）的全壘打共攻下5分，洛磯帶著3分領先進入第8局。

請繼續往下閱讀...

8局上半響尾蛇絕地大反攻，包括艾斯科巴（Eduardo Escobar）的兩分全壘打在內，一共敲出6支安打，外加1個保送和1次失誤，攻下5分大局逆轉比分，響尾蛇10：8領先洛磯。

艾斯科巴本場擊出2安外加3打點，包括1發兩分砲。（今日美國）

8局下半洛磯展開反擊，先是代打的戴斯蒙（Ian Desmond）擊出陽春砲，三壘明星艾倫納多（Nolan Arenado）補上1分打點的一壘安打將比數追平，兩軍9局皆未能建樹，以10：10進入延長賽。

戴斯蒙代打建功，貢獻一發陽春砲。（今日美國）

10局下半，史托利（Trevor Story）率先敲出二壘安打，透過隊友推進上三壘，艾倫納多被蓄意保送，在一三壘有人的情況下墨菲將球擊出內野防線結束比賽，最終洛磯以11：10氣走響尾蛇，賞給對手4連敗。

墨菲於10局下半擊出再見安打。（今日美國）

洛磯的墨菲本場擊出3支安打外帶3分打點，史托利和達爾各擊出4支安打，另分別貢獻3得分和2打點2得分。響尾蛇的瓊斯（Adam Jones）和C.凱利（Carson Kelly）也各挹注3支安打的猛打賞表現。

兩對的先發投手今日投球局數皆不長，洛磯先發投手弗里蘭（Kyle Freeland）僅投3局被敲7安失5分，包括挨兩轟無關勝敗，響尾蛇先發投手克拉克僅投2局被敲4安送出2保送失5分同樣無關勝負。後援1局無失分的吳昇桓拿下勝投，後援0.2局被敲2安失1分的平野佳壽吞下本季第3場敗投。

韓籍投手吳昇桓拿下本場勝投。（法新社）

日籍投手平野佳壽吞下本場敗投。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法