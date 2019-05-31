日職》放棄大聯盟選秀 19歲美投手穿軟銀2號球衣亮相

跳過大聯盟選秀，美國19歲史都華正式加盟日本職棒軟銀鷹。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕19歲的投手史都華選擇了一條不一樣的道路、開啟自己的職棒生涯，他放棄6月登場的大聯盟選秀，今天在家人見證下，披上日職軟銀鷹的2號球衣。

「我希望我替年輕的業餘球員創造了新的機會，讓他們也可以選擇不同道路，我不知道會發生什麼事，但期盼有朝一日，有人會說這是個很好的想法。」史都華在超級經紀人波拉斯的建議下，決定不參加美國時間下周一登場的大聯盟選秀，選擇和軟銀簽下6年至少700萬美元合約。

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史都華加盟軟銀。（美聯社）

史都華今天出席在美國加州舉行的記者會，現場吸引6家電視台，大約40名媒體聚集，包括美聯社記者也在場採訪，受到不小關注。軟銀球團本部長三笠杉彥出席，並為他披上2號球衣，且球團也預定6月3日於福岡再舉行加盟記者會，都顯示對這位美國潛力新秀的重視。

身高198公分的右投史都華，最快球速達98英里（約158公里），去年參加大聯盟選秀獲勇士在首輪第8順位挑走，但他不滿球團因其手腕傷勢疑慮大砍簽約金至200萬美元，因此拒絕簽約。史都華今年在東佛羅里達州立學院的投球表現也不錯，投74.1局的防禦率僅1.70，還送出108次三振。

替史都華和軟銀牽線的波拉斯，則認為目前的美職系統失去了史都華，日職系統則提供更好的選擇及機會，「這次開啟了日本或許能成為美國潛力好手的新天地。」

史都華（中）在經紀人波拉斯（左）、軟銀球團本部長三笠杉彥（右）陪同下，舉行加盟記者會。（美聯社）

三笠杉彥為史都華批上球衣。（美聯社）

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