林書豪。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕總冠軍戰火熱開打,作為史上在總決賽舞台登場的美籍亞裔球員,林書豪今天賽前進入球場時,身著上頭印有「以亞裔為榮」 (it’s an honor just to be asian)字樣的T恤。

暴龍死忠球迷的加拿大饒舌歌手Drake,今天則是特地穿上柯瑞爸過去效力暴龍的球衣,來嘲諷勇士球星柯瑞。柯瑞爸戴爾(Dell Curry)曾於1998年至2002年效力過暴龍,不過Drake和柯瑞私下是好友,今天柯瑞爸與柯瑞媽連袂出席為兒子加油打氣,看到Drake的穿著不約而同笑了。

Drake穿柯瑞在暴龍的球衣亮相。(取自推特)

柯瑞與Drake在場邊「言語交換」。(法新社)

When Sonya and Dell Curry noticed that @Drake has a Raptors Dell Curry Jersey on pic.twitter.com/3O3dTzEr3V — The Undefeated (@TheUndefeated) 31 May 2019

雷納德。(取自推特)

范維利特。(取自推特)

