NBA》明年跟火箭說掰掰？「跑轟大師」傳終止續約談判

「跑轟大師」丹東尼明年恐將與火箭分道揚鑣。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季休士頓火箭在西部四強遇到衛冕軍金州勇士，系列戰以2：4敗給勇士遭到淘汰，火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）合約將於明年到期，而他本人雖然表達強烈蓄留意願，不過《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）卻爆料，丹東尼和他的團隊已經停止與球隊的提前續約談判。

連5個球季殺進季後賽卻4度遭勇士淘汰的火箭，本季仍無法翻過衛冕軍勇士這座大山，而今年在季後賽第二輪以2：4遭到淘汰後，球隊高層也開始檢討，並徹換掉多名助教，教練團陣容大洗牌，包括防守助教首席防守助教布茲德里克（Jeff Bzdelik）、Roy Rogers、Mitch Vanya、Irv Roland多名助教都將與火箭分道揚鑣。

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2016年夏天和火箭簽了一份4年1600萬美元合約的主帥丹東尼，也將迎來合約的最後一年，雖然丹東尼之前在接受《ESPN》訪問時，曾表示自己保持這樣高水準的執教至少還能三年，也所以希望能獲得一份較長的合約，不過由於火箭連二年都遭勇士淘汰，讓火箭老闆費提塔（Tilman Fertitta）大為光火，也使丹東尼在火箭的未來充滿了不確定。

火箭連續兩年都遭同樣對手淘汰，讓老闆費提塔對於球隊表現非常不滿。（資料照，法新社）

「沃神」透露，火箭雖然提出了一份根據績效考核來延長的合約，不過這些提案卻沒能打動丹東尼，而沃神也指出丹東尼認為，他在過去的三年中的豐功偉業，包括領軍四次打進季後賽、一次殺進西部冠軍賽以及拿下1次年度最佳總教練等等，讓丹東尼覺得他值得拿到更有保障的合約。若確定續約談判破裂，代表明年丹東尼就能恢復自由之身。

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