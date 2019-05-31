足球》巴薩中場轉戰法甲？ 巴黎可能租借庫蒂尼奧

庫蒂尼奧本季在巴薩表現不佳，巴黎想藉機求購這明星中場。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙的《AS》報導指出，法甲豪門巴黎聖日耳曼目前將收購雷達鎖定今年在巴塞隆納表現不佳的巴西明星中場庫蒂尼奧（Philippe Coutinho），將可能以租界形式去到大巴黎1年，然後再看是否實行球隊選擇權將其買斷。

此轉會若成行，庫蒂尼奧和內馬爾（Neymar Santos Júnior）將於巴黎組成巴西明星中前場，再加上本季法甲最佳球員姆巴佩（Kylian Mbappé），這組合勢必會給其他歐洲列強帶來強烈衝擊。

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這季最常與庫蒂尼奧傳出轉會緋聞的曼徹斯特聯隊依舊在追逐當中，只是下賽季沒有歐冠賽事可踢的曼聯勢必吸引力會減低，因此在求購的競爭力上不如巴黎。

假若庫蒂尼奧真去到巴黎，AS報導認為巴黎將有可能放行陣中的「烏拉圭神鋒」卡瓦尼（Edinson Cavani）去到西甲強權馬德里競技。

庫蒂尼奧當初2018年1月是以1.45億歐元的身價從利物浦轉隊至巴薩，出賽76場比賽踢進21球送出11次助攻，庫蒂尼奧今年在巴薩的表現不如去年下半季那般威猛，因此受到許多球迷抨擊，這也是導致他萌生離隊的主要原因之一。

卡瓦尼為巴黎陣中主力前鋒。（法新社）

庫蒂尼奧曾於比賽中對觀眾席做出掩耳的動作，據傳是對自家球迷的批評做出無聲的抗議。（法新社）

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