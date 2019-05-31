MLB》米德斯單場4打點 助光芒打趴雙城

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，光芒主場迎戰雙城4連戰第1場，光芒年輕好手米德斯（Austin Meadows）單場兩安貢獻4分打點，包括一支清壘的二壘安打，幫助光芒最終以14：3擊潰美聯中區龍頭雙城，拿下近期6連勝。

米德斯單場雙安貢獻4打點，包括一支清壘的二壘安打。（今日美國）

3局下半，光芒靠著1支安打2個保送攻佔滿壘，米德斯擊出一壘邊線穿越的「車布邊」二壘安打，將壘包上的隊友全部掃回，先賺得3分，皆著靠3支安打再下3城，光芒這局轟下6分。

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4局下半，光芒火力持續大放送，靠著6支安打、1次保送和對手奉送的失誤，單局再海灌5分進帳，4局結束光芒已取得11：0遙遙領先。

5局上半，雙城的安德瑞安薩（Ehire Adrianza）先是擊出帶有1分打點的一壘安打首開紀錄，6局上半再靠著凱普勒（Max Kepler）的滾地球出局，送回三壘上的巴克斯頓（Byron Buxton）幫助雙城再下1分，不過比分依舊是2：11大幅落後。

7局下半，光芒持續不停火，賈西亞（Avisail Garcia）擊出中外野方向帶有1分打點的二壘安打，韓籍強打崔志萬隨後補上一發兩分打點紅不讓，比分再次拉開為14：2。

代打上陣的崔志萬今日2打數擊出1發兩分砲。（美聯社）

8局上半，巴克斯頓擊出滾地球，野手選擇讓三壘上隊友回來得分，往二壘衝的卡斯楚（Jason Castro）出局，自己則安全站上一壘，只可惜雙城終場以3：14慘敗給光芒。

光芒先發投手摩頓（Charlie Morton）本場主投7局被敲4安失2分，外帶6張老K拿下開季6連勝，雙成先發投手培瑞茲（Martin Perez）僅投2.2局被敲6安失6分吞下敗投，牛棚出場的李泰爾（Zack Littell）中繼4.1局也被打爆，被敲10安失8分。

摩頓主投7局失2分拿下本場勝投，本季6勝0敗未嘗敗績。（法新社）

雙城先發投手培瑞茲僅投2.2局失6分吞下敗投。（法新社）

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