NBA總冠軍戰》西亞卡姆砍32分領銜！暴龍力退勇士取得1：0領先

暴龍取得開門紅。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽首戰在暴龍主場點燃戰火，暴龍在西亞卡姆繳32分帶領下，一路壓制衛冕軍勇士，終場就以118：109獲勝，也在總冠軍賽取得1：0領先。

西亞卡姆狂飆32分。（法新社）

首節暴龍全隊飆進5顆三分球，且趁著勇士單節出現5次失誤的窘境，多倫多大軍一舉取得領先；勇士則以柯瑞（Stephen Curry）表現最佳，一人投進3記三分彈與對手互別苗頭，且生涯在總冠軍賽累積100顆三分球，為史上最多。

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勇士中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）則在第2節開賽登場，並靠著罰球拿下分數，不過暴龍在次節火力仍兇猛，單節攻下34分，加上射手D.格林（Danny Green）在上半場結束前飆進三分球，一舉將領先擴大至雙位數。

格林（右）手感回溫。（法新社）

受到暴龍的嚴防，勇士只能一路苦追，決勝節一度縮小至3分差，但暴龍回敬一波10：1攻勢，穩住局面，也成功收下總冠軍賽首勝。

暴龍今有3人得分上看20分，團隊命中率為50%，投進13顆三分球，西亞卡姆（Pascal Siakam）攻下全隊最高32分、8籃板、5助攻，雷納德23分、8籃板、5助攻，M.加索20分、7籃板。

雷納德。（法新社）

柯瑞全隊最高34分，無緣率隊奪首勝。（美聯社）

勇士柯瑞繳出全隊最高34分，K.湯普森21分次之，D.格林（Draymond Green）收下10分、10籃板、10助攻大三元。

卡森斯傷癒回歸僅上場8分鐘。（法新社）

M.加索上籃，勇士格林阻擋。（法新社）

柯瑞、雷納德。（美聯社）

伊古達拉為救球跌到觀眾席。（美聯社）

范維利特（左）跳投，K.湯阻擋不及。（USA TODAY Sports）

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