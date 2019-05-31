棒球》大物投手加盟日職 美媒爆合約破千萬美元

史都華（中）在經紀人波拉斯（左）、軟銀球團本部長三笠杉彥（右）陪同下，舉行加盟記者會。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕19歲的美國投手史都華今天正式披上日職軟銀鷹2號球衣，他的合約並未正式公布，若依先前傳聞是一紙6年至少700萬美元合約，但大聯盟官網記者海曼（Jon Heyman）進一步披露，加上激勵獎金，這紙合約上看1200萬美元（約台幣3.8億），且可能更高。

史都華今在家人和經紀人波拉斯陪同下，出席在美國加州舉行的記者會，現場吸引6家電視台，大約40名媒體聚集，包括美聯社記者也在場採訪。對於能加盟軟銀， 史都華相當興奮，還表示希望能為年輕業餘球員創造出新的機會。

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身高198公分的右投史都華，最快球速達98英里（約158公里），去年參加大聯盟選秀獲勇士在首輪第8順位挑走，但他不滿球團因其手腕傷勢疑慮大砍簽約金至200萬美元，因此拒絕簽約。儘管史都華在台灣時間6月4日展開的大聯盟選秀仍是首輪熱門人選，但他決定接受軟銀提出的條件。

根據海曼在推特指出，史都華的激勵獎金總額約620萬美元，可望讓這紙6年合約總值達到1100至1200萬美元之譜，且若在日職拿下個人獎項，合約總值還會更高，甚至不只1200萬美元。

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