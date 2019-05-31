MLB》索勒致勝3分砲 皇家戰勝遊騎兵（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，皇家作客遊騎兵系列賽4連戰首場，皇家全場擊出2支紅不讓，包括索勒（Jorge Soler）敲出致勝的3分打點全壘打，終場皇家以4：2擊敗遊騎兵拿下系列賽開門紅。

索勒敲出致勝打點的3分全壘打，幫助皇家擊敗遊騎兵。（美聯社）

3局下半，韓籍老將外野手秋信守逮中一顆失投滑球，將小白球轟出中外野大牆，飛行距離達419英尺，這發大號陽春彈幫助遊騎兵先馳得點，遊騎兵1：0暫時領先。

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秋信守擊出全壘打幫助球隊先馳得點。（美聯社）

6局上半，皇家投兩名打者先後靠著短程安打攻佔一二壘，接著索勒於打擊區大棒一揮，將一顆偏高的速球掃出左外野全壘打牆，直接灌進3分打點，幫助皇家超前比數為3：1。

6局下半，馬札拉（Nomar Mazara）擊出1發左外野方向的陽春砲助球隊追回1分，但是下個半局小孟德西（Raul Mondesi）同樣回敬1發越過左外野大牆的陽春彈，他今日敲出3支安打猛打賞表現，外帶1打點2得分，最終皇家以4：2勝出，皇家終止近期3連敗，遊騎兵則是終止最近2連勝。

小孟德西本場敲出3安包括一發陽春砲。（法新社）

皇家先發投手裘尼斯（Jake Junis）主投6局被敲4安包括2轟失2分拿下勝投，甘迺迪（Ian Kennedy）後援1局未被敲安0失分拿下本季第3次救援成功。遊騎兵先發投手邁納（Mike Minor）主投5局被敲8安包括1發3分砲，另送出8張老K失3分苦吞敗投。

裘尼斯主投6局失2分拿下本季第4勝。（法新社）

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