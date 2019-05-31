NBA》僅次2012年KD 西亞卡姆寫總冠軍賽首秀得分第2高

西亞卡姆今拿32分，寫下總冠軍賽首秀得分史上第2高。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕多倫多暴龍今天（31號）在冠軍賽首戰火力全開，明星前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）生涯冠軍賽首秀高效表現亮眼，不但幫助暴龍拿下隊史總冠軍賽首勝，更讓暴龍成為自1977年NBA與ABA合併來，第四支在隊史首場冠軍賽就拿下勝利的球隊，而西亞卡姆今豪取全隊最高32分，也成為NBA總冠軍賽首秀得分次高的球員，僅次於勇士隊「KD」杜蘭特（Kevin Durant）。
西亞卡姆今天上場將近40分鐘，包含三分球3投2中、全場17投14中，狂取32分、8籃板和5助攻，另有1抄截、2火鍋，展現全能身手。暴走豪取32分也讓他成為NBA總冠軍賽首秀得分第二高的的球員，僅次於勇士杜蘭特在2012年總冠軍賽的36分紀錄。另外，西亞卡姆此役11投11中，也創下近20個球季以來最多連續命中紀錄。
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Pascal Siakam, welcome to the NBA Finals. He scored a team-high 32 points for the Raptors, the most in an NBA Finals debut since Kevin Durant in 2012 （36）.— ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） 2019年5月31日
Siakam made 11 straight FG tonight, the longest streak in any Finals game over the last 20 seasons.
（h/t @EliasSports） pic.twitter.com/gg6Fp6gP6S
西亞卡姆攻守俱佳的好表現賽後也獲得主帥納斯（Nick Nurse）大力讚揚，認為他今天在進攻表现上實在太出色。不過西亞卡姆受訪時仍謙虛將贏球關鍵歸功於團隊成功的防守。
「我們不怕身體碰撞、與對手硬碰硬，也能發揮我們團隊的優勢，不停跑位和防守，雖然還是有一些小失誤，不過整體來看，我覺得我們這場表現得很不錯，西亞卡姆說道，不過他仍強調，勇士絕對是一支不可小覷的勁旅，所以接下來該做得的事，就是全力為第2戰做好準備。
西亞卡姆。（法新社）