NBA》僅次2012年KD 西亞卡姆寫總冠軍賽首秀得分第2高

西亞卡姆今拿32分,寫下總冠軍賽首秀得分史上第2高。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕多倫多暴龍今天(31號)在冠軍賽首戰火力全開,明星前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)生涯冠軍賽首秀高效表現亮眼,不但幫助暴龍拿下隊史總冠軍賽首勝,更讓暴龍成為自1977年NBA與ABA合併來,第四支在隊史首場冠軍賽就拿下勝利的球隊,而西亞卡姆今豪取全隊最高32分,也成為NBA總冠軍賽首秀得分次高的球員,僅次於勇士隊「KD」杜蘭特(Kevin Durant)。

西亞卡姆今天上場將近40分鐘,包含三分球3投2中、全場17投14中,狂取32分、8籃板和5助攻,另有1抄截、2火鍋,展現全能身手。暴走豪取32分也讓他成為NBA總冠軍賽首秀得分第二高的的球員,僅次於勇士杜蘭特在2012年總冠軍賽的36分紀錄。另外,西亞卡姆此役11投11中,也創下近20個球季以來最多連續命中紀錄。

請繼續往下閱讀...

Pascal Siakam, welcome to the NBA Finals. He scored a team-high 32 points for the Raptors, the most in an NBA Finals debut since Kevin Durant in 2012 (36).



Siakam made 11 straight FG tonight, the longest streak in any Finals game over the last 20 seasons.

(h/t @EliasSports) pic.twitter.com/gg6Fp6gP6S