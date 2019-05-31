足球》南韓隊侮辱獎盃 中國足協狀告亞足聯竟遭自家網友打臉

南韓奪冠腳踩中國獎盃引發爭議。（資料照，取自「冰河白冰」微博）

〔體育中心／綜合報導〕南韓足球隊日前到中國參加「熊貓盃」國際青年足球錦標賽，以3：0擊敗中國奪冠，未料在頒獎典禮上對冠軍盃做出侮辱性動作，引起熱議，雖然南韓隊事後公開道歉，熊貓盃組委會也決定收回其獎盃，但義憤填膺的中國足協還是一狀告到亞洲足球聯盟，盼亞足聯能做出懲處，不過這樣的舉動自家網友卻不買帳、紛紛留言砲轟中國足協「沒能力，還要怪別人」。

熊貓盃國際青年足球邀請賽29日結束，冠軍南韓隊以3比0擊敗地主中國隊後，一名中國攝影師在微博貼出南韓球員踩著獎盃大笑的照片，還有人稱，有隊員作出朝獎盃撒尿等動作，其他隊員則在旁嘻笑，照片一出馬上引發軒然大波，讓中國球迷十分憤慨。

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昨日中媒《網易體育》以「中國足協譴責韓球員非體育道德行為 向亞足聯報告」為題，指出中國足協對這起事件非常重視，昨天（30）日一早就向亞足聯報告，希望能遣責南韓隊的行為。

雖然許多中國網友也跟足協一樣同仇敵愾，不過卻也有網友不買單，紛紛在新聞下砲轟自家足協「還有臉向亞足聯報告，熊貓盃都踢出熊樣來了」、「踢不贏就去打小報告？」、「那腳應踩在足協官員頭上」，還有人直言根本應該要把那張照片放大掛在中國足協大樓的正前方。

中國網友在新聞底下怒轟自家足協。（圖片擷取自網易體育）

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