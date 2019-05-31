NBA》勇士首戰爆冷輸球 K湯：跟暴龍不熟

湯普森今天攻下21分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍戰第一場，衛冕軍勇士今在暴龍主場爆冷輸球，談到今天失利的原因，勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）賽後表示：「我們對暴龍並不熟悉，不過這不是理由。」他說，「我們的目標就是拿下比賽，我知道我們接下來仍會像個冠軍一樣地應對。」

暴龍今天贏球，是聯盟連續第6年由主場球隊在總冠軍系列賽首戰獲勝，同時是過去15年來的第14次。而今年也是勇士由柯爾（Steve Kerr）執教以來士第二次輸掉季後賽的系列賽首戰，第一次則是2016年在西部決賽對上雷霆，目前柯爾執教勇士季後賽系列賽首戰的戰績是18勝2敗。

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柯爾。（法新社）

柯爾表示，不滿意勇士今日攻防轉換的表現，讓對手快攻就拿了24分，自己又發生17次失誤，是輸球主因。

另外，防守悍將伊古達拉（Andre Iguodala）在今天比賽後半段，一次進攻結束後，被拍到拖著左腿回防，令球迷擔心勇士是否再有傷兵，柯爾賽後表示：「我想他沒事的，我們明天會再做傷勢更新。」

第二戰將在台灣時間6月3日上午8點於暴龍主場進行。

Andre Iguodala comes up limping after the made bucket pic.twitter.com/mpYsWcwCom — The Render （@TheRenderSports） 31 May 2019

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