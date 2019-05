NBA》勇士首戰爆冷輸球 K湯：跟暴龍不熟

湯普森今天攻下21分。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕NBA總冠軍戰第一場,衛冕軍勇士今在暴龍主場爆冷輸球,談到今天失利的原因,勇士球星K.湯普森(Klay Thompson)賽後表示:「我們對暴龍並不熟悉,不過這不是理由。」他說,「我們的目標就是拿下比賽,我知道我們接下來仍會像個冠軍一樣地應對。」

暴龍今天贏球,是聯盟連續第6年由主場球隊在總冠軍系列賽首戰獲勝,同時是過去15年來的第14次。而今年也是勇士由柯爾(Steve Kerr)執教以來士第二次輸掉季後賽的系列賽首戰,第一次則是2016年在西部決賽對上雷霆,目前柯爾執教勇士季後賽系列賽首戰的戰績是18勝2敗。

柯爾。(法新社)

柯爾表示,不滿意勇士今日攻防轉換的表現,讓對手快攻就拿了24分,自己又發生17次失誤,是輸球主因。

另外,防守悍將伊古達拉(Andre Iguodala)在今天比賽後半段,一次進攻結束後,被拍到拖著左腿回防,令球迷擔心勇士是否再有傷兵,柯爾賽後表示:「我想他沒事的,我們明天會再做傷勢更新。」

第二戰將在台灣時間6月3日上午8點於暴龍主場進行。

Andre Iguodala comes up limping after the made bucket pic.twitter.com/mpYsWcwCom