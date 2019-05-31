MLB》大聯盟「韓流發威」！4選手2勝投2開轟（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕今日美國職棒大聯盟有4位韓籍選手亮相，分別是道奇的柳賢振、洛磯的吳昇桓、遊騎兵的秋信守和光芒的崔志萬，難能可貴的是這4位南韓選手同日表現都相當優異，今日登場的兩位韓籍投手柳賢振皆拿下勝投，兩位打者則皆有全壘打演出。

道奇先發投手柳賢振今對大都會先發主投7.2局被敲4安無失分，並送出7次三振拿下本季第8場勝投，自責分率下修至鬼神級的1.48，為目前先發投手中最低，柳賢振儼然已成道奇本季新王牌先發，現階段神猛的表現可望入選明星賽以及競爭對投手來說至高無上的獎座─國聯塞揚獎。

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柳賢振今年表現相當神猛，1.48自責分率為全聯盟最低。（今日美國）

前紅雀終結者，現效力洛磯的吳昇桓，今日於洛磯和響尾蛇的延長賽第10局上半登板，後援1局雖送出1次保送但沒被敲安且送出1K無失分，下個半局靠著隊友墨菲（Daniel Murphy）擊出再見安打而幸運地收下勝投。

吳昇桓今後援1局無失分拿下勝投。（法新社）

效力遊騎兵的老將秋信守今4打數敲出2支安打，包括1發陽春全壘打，只可惜球隊輸給皇家，今年秋信守打擊率還是維持夠水準的2成99另有10發全壘打。

今日代打上陣的光芒一壘手崔志萬，2個打數敲出1支安打就是1發兩分砲，本季2成64打擊率另還有5發紅不讓20分打點。

（影片來源：大聯盟官網）

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