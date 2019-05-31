高球》台灣業餘錦標賽 城市科大呂孫儀逆轉封王

第四回合台灣選手呂孫儀以276桿（-12）奪得冠軍。（高協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019年台灣業餘高爾夫錦標賽是台灣第一次網絡直播的業餘高爾夫球賽事 ，堪稱我國業餘高球賽事劃時代的創舉。我國男子選手呂孫儀在落後6桿的劣勢下，靠最後一輪66桿的優異演出，逆轉封王。

比賽於5月28至31日在南投南峰球場舉行，主辦單位中華高協秘書處，籌辦賽事極其用心規劃，關注每一個細節，包括果嶺旗位的量尺丈量 、出發站各種飲料水果的供應，台灣業餘高爾夫錦標賽都以職業規格為標準，而南峰球場總經理楊崇志率領員工全力支援配合，也是賽事得以順利成功進行的重要原因。

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2019台灣業餘高球錦標賽共有12個國家，超過110人參賽，在同時同地也進行了108年下半年國家隊第二期選拔賽，兩大賽事結合，競爭強度及賽事規模，都是國內業餘高爾夫賽事之最。

就讀台北城市科大的我國選手呂孫儀， 雖然前3輪落後6桿，但第4輪締造單日最低的66桿，總和276桿逆轉封王， 過程起伏轉折， 充滿戲劇性，也是我國選手連續3屆在這項比賽稱王。泰國選手范才與隊友諾帕拉共獲男子團體冠軍；打破球場紀錄的南韓女將李藝媛則在女子組封后，並與隊友徐宇貞捧走女團金盃。我國男選手劉永華、洪昭鑫，女將安禾佑、吳純葳分別在男團、女團榮獲亞軍。

第四回合台灣選手呂孫儀以276桿（-12）奪得冠軍。（高協提供）

第四回合韓國選手李藝媛以273桿（-15）奪得冠軍。（高協提供）

根據中華高協的規劃， 今年台灣業餘錦標賽女子冠軍可獲明年台灣女子公開賽參賽資格，戰績最佳的我國男子選手亦獲徵召參加2019年11月在香港舉行的野村盃亞太業餘高球隊際錦標賽。

高協理事長王政松表示，明年2020年將是台灣業餘高球錦標賽30週年慶，將邀請國際業餘高手來台競技，擴大舉辦，添加紅利，女子冠軍除可參加隔年台灣女子公開賽參賽權外，也可角逐當年南韓女子公開賽，希望這些紅利能帶動國內基層，及業餘高球更蓬勃的風氣。

中華民國高爾夫協會理事長王政松頒發男子組冠軍獎盃給台灣選手呂孫儀。（高協提供）

第四回合韓國選手李藝媛以273桿（-15）奪得冠軍。（高協提供）

中華民國高爾夫協會理事長王政松頒發女子組冠軍獎盃給李藝媛。（高協提供）

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