NBA》來自喀麥隆小鎮的學霸 西亞卡姆用籃球翻轉人生

西亞卡姆。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕暴龍隊奇兵西亞卡姆生涯總冠軍賽首秀，狂砍32分，驚豔全場，25歲的他來自非洲喀麥隆一個世界地圖上找不到的小城鎮，就學階段一度是班上學霸，隨後因對籃球產生興趣，參加NBA籃球無國界訓練營，踏上世界籃球最高殿堂。

美國媒體ESPN前年為了深入瞭解西亞卡姆故鄉，特地前往喀麥隆造訪芭非亞（Bafia）小鎮，ESPN記者表示，這個城鎮在一般世界地圖是完全找不到的，好在NBA快艇球員巴阿穆泰跟他來自同個鄉鎮，巴阿穆泰母親協助記者找到這座小鎮。

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西亞卡姆父親在他11歲時註冊就讀當地聖安德魯斯中學，這是一所天主教學校，當時指導西亞卡姆的神父柯林斯接受ESPN訪問時表示，西亞卡姆剛來學校時非常乖巧、懂事，成績都是班上第一名，但他進入青春叛逆期，常常翹課，柯林斯一度考慮要當掉他，但因為他還是成績很好，學校仍保留他的學籍。

西亞卡姆開始不守規矩，他是故意的，因為他第一次想反抗父親的期望，父親希望他成為神職人員，但他並不想，順利從中學畢業後，尚未成年的他認為未來有很多可能性，內心卻很迷惘。

直到遇見同鄉的籃球前輩巴阿穆泰，西亞卡姆連兩年參加巴阿穆泰籃球訓練營，也曾被推薦去參加聯盟籃球無國界訓練營，身材與爆發力獲得不少關注，後來他成功申請到美國新墨西哥州大學籃球獎學金，踏上籃球之路。

西亞卡姆今天大爆發，率領暴龍拿下首勝。（法新社）

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