中國公開賽》連退中、日超強組合 林昀儒／鄭怡靜明天爭冠

林昀儒／鄭怡靜殺進中國公開賽決賽。（取自ITTF）

〔記者許明禮／綜合報導〕「黃金組合」林昀儒／鄭怡靜今天在2019年中國公開賽混雙賽事，先以直落三扳倒地主新組合許昕／陳夢，四強戰再以3:2力退日本「天才組合」丹羽孝希／伊藤美誠，明天將和香港組合黃鎮廷／杜凱琴爭冠，這也是林鄭配繼阿曼公開賽之後，今年第二度殺進決賽。

林昀儒／鄭怡靜8強戰碰上世界男單排名第三許昕和世界女單排名第二陳夢的超強組合，並未遭遇太多抵抗，以11:6、11:9、11:9強渡關山。

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四強對上丹羽孝希／伊藤美誠，林昀儒／鄭怡靜首局在10:8聽牌時雖錯失兩個局點，仍以13:11先馳得點﹔但第二局換了接發球順序後，丹伊配很快以11:6扳回一城。

林昀儒／鄭怡靜殺進中國公開賽決賽。（取自ITTF）

第三局，林鄭配在開局7:2領先時一度被追成7:6，但在喊過暫停後回穩，以11:8拿下﹔丹伊配窮追不捨，第四局也以11:4回敬一城。

決勝局，林鄭配5:2開局，日本組合在換邊後追成5:4，林鄭配穩住陣腳，維持領先優勢，雖浪費3個賽末點，仍以11:8鎖定勝利。

女單方面，世界排名第八的鄭怡靜小費一番手腳，才以4:2力克世界排名20的羅馬尼亞女將史佐克絲，8強戰將對決世界排名第5的朱雨玲。

世界排名27的陳思羽在16強戰則以1:4不敵世界排名第3的地主名將王曼昱，未能走得更遠。

林昀儒／鄭怡靜殺進中國公開賽決賽。（取自ITTF）

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