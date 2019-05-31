日職Live》王柏融守備秀美技 火腿 1：0 歐力士

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

第五局

5局下，2出局後，白崎浩之獲得保送，這是歐力士此戰首位上壘的選手，下棒山足達也敲滾地球出局，3出局。

5局上，平沼翔太敲安，清水優心犧牲觸擊護送跑者上二壘，中島卓也敲內野安打。歐力士投手山岡泰輔牽制一壘時發生傳球失誤，讓火腿三壘跑者平沼翔太回來得分。火腿以1：0領先。

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第四局

4局下，中川圭太敲滾地球出局，佐野皓大敲左外野強勁飛球，被王柏融美技接殺。大城滉二敲右外野飛球出局，3出局。歐力士前4局12上12下。

4局上，首棒打者王柏融敲二壘方向滾地球出局。近藤健介敲飛球出局，清宮幸太郎選到保送，渡邉諒遭到三振，3出局。

王柏融第二打席逐球紀錄：

1.144公里速球 壞球

2.128公里滑球 揮棒落空 好球

3.130公里滑球 壞球

4.131公里滑球 壞球

5.145公里速球 揮棒 界外

6.145公里內角速球 揮棒 二壘方向滾地球出局

第三局

3局下，歐力士三上三下。

3局上，2出局後，西川遥輝敲二壘安打，大田泰示敲滾地球出局，3出局，火腿留下殘壘。

第二局

2局上，近藤健介敲二壘安打，清宮幸太郎揮出右外野安打，二壘跑者近藤健介衝回本壘時，遭歐力士右外野佐野皓大傳本壘阻殺出局。渡邉諒敲飛球出局，平沼翔太擊出內野飛球遭到接殺，3出局。

第一局

1局上，西川遥輝敲滾地球出局，大田泰示敲內野飛球遭到接殺，王柏融敲二壘方向滾地球遭刺殺，日本火腿首局三上三下。

王柏融首打席逐球紀錄：

1.147公里速球 未揮棒 好球

2.116公里曲球 壞球

3.147公里速球 壞球

4.147公里速球 好球

5.149公里速球 揮棒 滾地球出局

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在客場迎戰歐力士，「大王」王柏融重回先發，並擔任先發第三棒，守左外野。他本季打擊率為0.273、有1轟、19分打點。

日本火腿此戰的先發打線中，主砲中田翔沒有先發，近藤健介扛指定打擊，超級新人清宮幸太郎手一壘。

歐力士今天的先發為山岡泰輔，本季先發9場戰績4勝1敗防禦率3.43，被打擊率為0.215，面對右打的被打擊率為0.137，面對左打者的被打擊率為0.278。

火腿先發則為加藤貴之，他本季大多擔任假先發居多，本季出賽11場，戰績1勝4敗防禦率4.65。

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日本火腿

1.西川遥輝 中外野

2.大田泰示 右外野

3.王柏融 左外野

4.近藤健介 指定打擊

5.清宮幸太郎 一壘手

6.渡邉諒 二壘手

7.平沼翔太 三壘手

8.清水優心 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發：加藤貴之

歐力士

1.中川圭太 三壘

2.佐野皓大 右外野

3.大城滉二 游擊

4.吉田正尚 左外野

5.洛梅洛（Stefen Romero） 指定打擊

6.白崎浩之 一壘手

7.山足達也 二壘手

8.若月健矢 捕手

9.西浦颯大 中外野

先發：山岡泰輔

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