紅襪王牌塞爾戰洋基 今日賽事預告與轉播

塞爾。（資料照，法新社）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有兩場賽事轉播，第一場是雙城對上光芒，雙城將派出王牌貝里歐斯（Jose Berrios），他能否阻斷光芒六連勝的氣勢呢?第二場則是紅襪對上洋基的賽事，紅襪將派出王牌左投塞爾（Chris Sale）對上洋基的哈普（J.A. Happ），究竟世仇對決誰能技高一籌呢?別忘了鎖定轉播囉!

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中職有兩場賽事轉播，第一場是統一洪心麒對上兄弟黃恩賜的比賽，今天將是洪心麒本季首次出賽，第二場則是富邦悍將陳仕朋對上Lamigo桃猿李茲的賽事，兩場比賽都精彩可期，千萬別錯過轉播囉!

日職會有兩場賽事，第一場是中日對上巨人的比賽，我國好手陽岱鋼有望出賽，第二場是火腿對上歐力士的比賽，王柏融能否繳出好表現坐穩先發呢?別忘了打開電視為我國好手加油囉!

法網今天則是第七天的賽事，別忘了為你喜愛的網球選手加油囉!

MLB

07:00 雙城@光芒 民視

07:00 紅襪@洋基 FOX體育、FOX體育3台

中職

17:05 統一獅@中信兄弟 緯來體育

17:05 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

日職

13:00 中日@巨人 緯來體育、愛爾達體育1台

13:00 火腿@歐力士 FOX體育、FOX體育3台

法網

17:00 第七天 FOX體育、FOX體育3台

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