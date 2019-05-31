日職》宋家豪奪16中繼點洋聯第二多 陳冠宇連4戰未失分

宋家豪。（圖片取自樂天官網）

〔體育中心／綜合報導〕樂天台灣投手宋家豪今天在客場對軟銀登板後援，他投1局無失分，送出1次三振，獲得本季第16個中繼點，樂天終場以3：1獲勝；羅德台灣左投陳冠宇今後援對西武投1局無失分，球隊則是以2：3輸球。

樂天先發辛島航投7局失1分退場後，第8局下由宋家豪接替投球，先是三振代打的明石健志，接著連續解決今宮健太、古巴籍洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial），讓對手三上三下。

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總計宋家豪1局僅用9顆球，送出1次三振，獲得本季第16個中繼點，排在太平洋聯盟第二多，防禦率降至2.45。

樂天洋砲惠勒（Zelous Wheeler）第2局敲陽春砲，2局下軟銀靠中村晃的二壘安追平。8局上，樂天開路先鋒茂木榮五郎敲出帶有1分打點的超前安打，島內宏明敲高飛犧牲打，最後樂天就以3：2贏球。樂天獲勝後和軟銀的勝率相同，都是0.540，並列洋聯第一。

辛島航獲得本季第4勝，樂天終結者松井裕樹奪第14次救援成功；軟銀先發千賀滉大投8局失3分，吞本季首敗。

陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

羅德與西武之戰，台灣左投陳冠宇在第9局上場後援，他投1局用22球，投出1次保送，沒有失分，防禦率為0.87，連4場沒有失分。

此戰羅德打完前4局以2：1領先，5局上西武戶川大輔敲陽春砲追平，外崎修汰敲帶有1分打點的超前安打，助西武逆轉戰局。羅德最後以2：3輸球，吞下4連敗。

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