歐冠》利物浦傳奇球星力挺 「毫不猶豫支持紅軍奪冠」

利物浦傳奇球星阿隆索。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠決賽將在台北時間6月2號凌晨3點揭開序幕，利物浦傳奇球星阿隆索（Xabi Alonso）昨接受採訪時選擇力挺老東家，「我當然會毫不猶豫地支持紅軍奪冠。」

利物浦本季成績優異，儘管在英超以1分之差敗給曼城，無緣奪下隊史首座英超冠軍，不過歐冠賽場上，紅軍在4強對上巴塞隆納的第二回合比賽中，以4：0完成驚天大逆轉，今年將再次叩關挑戰大耳朵盃。

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談到老東家的表現，阿隆索表示：「利物浦這2年都闖進歐冠決賽，取得了令人難以置信的成績。到目前為止，他們的表現留給我非常深刻的印象。利物浦已經取得了巨大的成功，這不只是成績方面，還有俱樂部成功的操作和熱情的球迷。」

「自從紅軍在4強戰逆轉巴薩後，我就很期待這場冠軍賽。當然，今年我會毫不猶豫地選擇支持利物浦，我一定能好好享受這場比賽，因為去年被夾在皇馬和利物浦之間，每個人都問我支持誰，這真的很難抉擇，不過今年會很愉快，希望紅軍取得很棒的結果。」

現年37歲的阿隆索曾在2004年至2009年效力於利物浦，並幫助球隊奪下歐冠、足總盃與社區盾冠軍，戰功彪炳。

利物浦傳奇球星阿隆索。（資料照，法新社）

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