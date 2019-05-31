中職》羅力7局好投力壓桃猿 明若贏球就能並列龍頭

富邦悍將擊敗Lamigo桃猿，拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕富邦悍將在羅力7局失2分的好投帶領下，配合打線擊出15支安打含2發全壘打，以5：2力挫Lamigo桃猿，落後差距只剩1場，明天再贏就追平猿隊，後天又贏就獨居首位。

羅力用96球投7局，只挨6安失2分，連續6場交出優質先發，他表示，開季前2場都對猿但內容都不好，與投手教練討論後接受建議微調動作，針對手肘與出手點做修正，目前成效不錯。

羅力賽前對猿0勝2敗、防禦率4.60都是對戰各隊最差，今天投得小心翼翼，他認為，面對打擊很好的猿隊，每球都必須投好，這場稍微放慢節奏，希望找到最佳投球節奏。

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羅力在5月先發5場，投37局僅失5分自責分，防禦率才1.22，是5月投手ＭＶＰ呼聲最高的人選，他強調，能獲月ＭＶＰ肯定當然很棒，但他是為球隊贏球而投而非月ＭＶＰ。

猿隊王溢正投3.2局挨9安失5分，是本季最差1次先發，也是繼2017年8月3日對悍將後，再次投不滿4局就被打爆，挑戰開季6連勝不成反吞本季首敗。

猿對自4月9日至賽前，在主場連續13場不敗，今天沒能往前推進，只追平中職紀錄，由味全於1999年4月11日至5月12日締造。

富邦悍將先發投手羅力。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手羅力。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿先發投手王溢正（右）投3.2局挨9安失5分吞敗。（記者陳志曲攝）

桃猿輸球。（記者陳志曲攝）

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