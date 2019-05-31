法網》不老費爸3連勝1盤未失 14度晉男單16強

瑞士天王費德爾闖進紅土大滿貫男單16強。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕37歲的費德爾（Roger Federer）寶刀未老，法國網球公開賽男單第3輪談笑用兵，6：3、6：1、7：6（10：8）解決了年僅20歲的挪威後生晚輩魯德（Casper Ruud），人氣極旺的瑞士第3種子3連勝1盤未失，生涯14度挺進紅土大滿貫男單16強，已榮膺賽史第一人。

擁有兩對雙胞胎兒女的費德爾，適逢生涯第400場大滿貫賽事，對手還是相差數個世代的北歐新秀，賽前忍不住自嘲：「我好老，或許我跟他職業選手退休的老爸還比較熟。」臨場費爸展現賢拜氣勢，強轟11記愛司、5度破發，前兩盤速戰速決給年輕對手震撼教育後，第3盤被拉進搶7雖錯失6：4聽牌機會，仍化解對方盤末點，費番手腳壓制滅火，總計只花2小時11分鐘出線。

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費德爾是史上最多20座大滿貫男單冠軍的現役傳奇，卻不擅球速相對偏慢的紅土作戰，僅2009年法網封王一回，且自2015年後，相隔4年才重返巴黎羅蘭加洛斯。

瑞士天王費德爾闖進紅土大滿貫男單16強。（路透）

瑞士天王費德爾闖進法網男單16強。（美聯社）

瑞士天王費德爾。（歐新社）

挪威選手魯德。（路透）



挪威選手魯德。（歐新社）



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