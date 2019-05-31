中職》人生第一次 大齡菜鳥林祖傑連兩場開轟

獅隊林祖傑連兩場開轟。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟5月贏球大不易，今天以2:6不敵統一獅，兄弟近16戰2勝14負，目前暫居墊底，距榜首桃猿達3場勝差，爭奪上半季冠軍前景不容樂觀。

兄弟2勝14負期間，其他3隊勝率都破6成，黃衫軍成了各隊進補對象；今天兄弟僅敲6支安打添得2分，近16戰團隊打擊率僅2成49，平均每場得3分，先發投手防禦率高達6.35，各項投打數據都是全聯盟最差。

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2局上莊駿凱敲出2分打點二壘安打，5局上他再敲安，外帶1次盜壘成功，並跑回超前分，生涯第2度獲選單場MVP。

獅隊第九棒莊駿凱。（記者廖耀東攝）

五局上，獅隊跑者莊駿凱趁隙溜回本壘取分，並取得超前分。（記者廖耀東攝）

本季莊駿凱幾無上場機會，這一戰小兵立大功，他表示，學長和打擊教練劉育辰一直告訴他要如何調整，想法簡單一點，希望能為球隊做出貢獻。

28歲「大齡菜鳥」林祖傑6局上轟陽春砲，連兩場開轟，他說，從小到大第一次連兩場擊出全壘打，最近有找到打擊節奏，沒去想長打或全壘打，也不會在意打擊率，太在意反而會影響節奏，把球打強勁比較重要。

獅隊林祖傑連兩場開轟。（記者廖耀東攝）

江辰晏先發5局被敲4安，飆出8K，出現4保送，失2分拿下睽違38天的勝投；蔡齊哲先發4局失3分苦吞本季第5敗。

統一獅先發投手江辰晏。（記者廖耀東攝）

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