NBA》衛冕軍小心！暴龍板凳奇兵第2戰就歸位

暴龍替補主力阿努諾比第2戰就有望回歸。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕NBA總冠軍賽首戰昨點燃戰火,主場作戰的暴龍,在前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)繳季後賽新高32分帶領下主場擊退勇士,取得隊史總冠軍賽首勝。而今暴龍又傳捷報,替補主力阿努諾比(OG Anunoby)總冠軍第2戰就有望回歸。

暴龍替補前鋒阿努諾比在季後賽前進行緊急手術切除闌尾,在他休戰了將近兩個月後,暴龍主帥納斯(Nick Nurse)終於鬆口透露,阿努諾比將會被放到第2戰的參賽名單中。

Nurse says Anunoby could dress for Game 2. Not certain yet but the current plan is for him to be active Sunday.