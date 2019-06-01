NBA》衛冕軍小心！暴龍板凳奇兵第2戰就歸位

暴龍替補主力阿努諾比第2戰就有望回歸。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽首戰昨點燃戰火，主場作戰的暴龍，在前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）繳季後賽新高32分帶領下主場擊退勇士，取得隊史總冠軍賽首勝。而今暴龍又傳捷報，替補主力阿努諾比（OG Anunoby）總冠軍第2戰就有望回歸。

暴龍替補前鋒阿努諾比在季後賽前進行緊急手術切除闌尾，在他休戰了將近兩個月後，暴龍主帥納斯（Nick Nurse）終於鬆口透露，阿努諾比將會被放到第2戰的參賽名單中。

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Nurse says Anunoby could dress for Game 2. Not certain yet but the current plan is for him to be active Sunday. — Blake Murphy （@BlakeMurphyODC） May 30, 2019

而其實早在東部決賽暴龍交手公鹿第六戰的賽前，阿奴諾比就已經跟著球隊一起熱身，不過保險起見暴龍仍打算等到總冠軍賽再讓這位側翼悍將回歸。

阿努諾比是暴龍在2017年選秀中首輪23順位選中的球員，本季出賽67場，場均繳出7分、2.9個籃板，防守和體能佳，他的回歸不但能讓暴龍的主力球員有喘息的空間，也能為一哥「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）分攤一些側翼壓力。

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