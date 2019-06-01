NBA》暴龍替補後衛找回準心 「他」卻爆粗口挺林書豪上場

林書豪昨仍獲得上場機會。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍首席替補控衛范維利特（Fred VanVleet）雖然一度在季後賽陷入低迷，不過東部決賽後期卻大爆發，但如此一來，台裔後衛林書豪上場機會恐怕更渺茫，不過知名韓裔珠寶商人Ben Ballers還是在推特上力挺林書豪，希望他能獲得上場機會。

范維利特深受主帥納斯（Nick Nurse）重用，在季後賽獲得充沛的上場時間，但表現卻相當掙扎，前15戰場均命中率僅26％，其中三分球41投8中，只有4分貢獻；不過東部第4戰開始火力四射，每場投籃準星高達6６.6％，可貢獻15.75分。

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台裔後位林書豪是今年總冠軍戰唯一的亞裔球員，他昨穿著「以亞裔為榮」上衣亮相，引起關注，但最後仍盼到上場機會，冠軍賽首戰板凳仍是「坐好坐滿」，季後賽迄今出賽7場，上場時間合計26分鐘，共累積9分、4助攻和3籃板。，

和暴龍死忠球迷的加拿大饒舌歌手Drake私交甚篤的知名韓裔珠寶商人Ben Ballers，昨還是忍不住替林書豪抱不平，在推特爆粗口寫下：「讓他X的Jeremy Lin在該死的比賽中上場吧！」

Put fucking Jeremy Lin in the god damn game. — BEN BALLER™ （@BENBALLER） May 31, 2019

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