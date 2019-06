NBA》暴龍球迷安心了！美記曝「可愛」下季有望續留多倫多

美國記者今暴料,雷納德新球季有望續留暴龍。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕去年夏天暴龍與馬刺達成協議,用德羅森(DeMar DeRozan)換來巨星「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)。「可愛」先前雖傳出合約結束後可能就會離開,不過在他領北國大軍寫新歷史,還有機會問鼎冠軍後,似乎讓他改變了決定,接下來可能有望續留多倫多。

《TrueHoop》記者Henry Abbott稍早撰文爆料,指出有NBA相關人士透露,雷納德將會續留多倫多,並至少會跟暴龍簽下一份短合約。Abbott在文中指出,雖然很多人可能會認為這個消息是暴龍自己放出來的,畢竟雷納德今夏就能成為自由球員,暴龍可能要藉此嚇退一些想搶「可愛」的競爭者。不過Abbott仍在報導最後表示,早在總冠軍賽開打之前,他們就已經得知這項消息,並強調這位知情人士並不是來自暴龍內部。

雷納德上季與老東家馬刺鬧翻,休賽季後高喊「賣我」,雖然馬刺願以頂薪留人,主帥帕波維奇(Gregg Popovich)出馬,關係仍依舊無法修補,雷納德傾向被交易至湖人,不過最後願望落空,被送往暴龍。

Count on Kawhi returning to the Raptors, per TrueHoop sources, @coachthorpe. https://t.co/HnsuYluuTg pic.twitter.com/tcbvSLIzQS