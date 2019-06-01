NBA》暴龍球迷安心了！美記曝「可愛」下季有望續留多倫多

美國記者今暴料，雷納德新球季有望續留暴龍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年夏天暴龍與馬刺達成協議，用德羅森（DeMar DeRozan）換來巨星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）。「可愛」先前雖傳出合約結束後可能就會離開，不過在他領北國大軍寫新歷史，還有機會問鼎冠軍後，似乎讓他改變了決定，接下來可能有望續留多倫多。

《TrueHoop》記者Henry Abbott稍早撰文爆料，指出有NBA相關人士透露，雷納德將會續留多倫多，並至少會跟暴龍簽下一份短合約。Abbott在文中指出，雖然很多人可能會認為這個消息是暴龍自己放出來的，畢竟雷納德今夏就能成為自由球員，暴龍可能要藉此嚇退一些想搶「可愛」的競爭者。不過Abbott仍在報導最後表示，早在總冠軍賽開打之前，他們就已經得知這項消息，並強調這位知情人士並不是來自暴龍內部。

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雷納德上季與老東家馬刺鬧翻，休賽季後高喊「賣我」，雖然馬刺願以頂薪留人，主帥帕波維奇（Gregg Popovich）出馬，關係仍依舊無法修補，雷納德傾向被交易至湖人，不過最後願望落空，被送往暴龍。

而暴龍冒著風險交易來雷納德，當初曾被看作是一次豪賭，因為除了雷納德的腿傷狀況仍是未知數外，今年他的合約也即將到期，而當時外界普遍認為雷納德續留多倫多機率低，看好他會回到家鄉，加盟洛杉磯的球隊。

不過最後證明這筆交易相當值得，在雷納德領軍下，暴龍今年季後賽一路過關斬將，隊史更首次挺進NBA總冠軍投進關鍵球，昨在首戰更領暴龍在主場漂亮擊潰衛冕軍勇士收下開門紅。

雷納德本季成為暴龍新一哥，不但帶領球隊首闖總冠軍賽寫歷史，昨還在首戰擊退衛冕軍。（資料照，美聯社）

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