日職Live》火腿1：4落後歐力士 王柏融首打席逐球看這裡

第二局

2下，歐力士山足達也敲出適時安打，送回逆轉2分；小田裕也開轟，再攻2分。火腿1：4歐力士。

第一局

1上，火腿開賽靠2安、保送攻佔滿壘。中田翔擊出雙殺打，送回1分。三壘有人，王柏融連選4顆壞球上壘。火腿1：0歐力士。

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首打席逐球：

1 直球 129km 壞球

2 變速球 116km 壞球

3 直球 129km 壞球

4 直球 125km 四壞球保送

賽前報導

日本火腿再戰歐力士，派出2018年選秀第三指名的生田目翼先發，這是他日職一軍初登板，王柏融則擔任5棒左外野手，將對決成瀬善久，他本季先發2場，戰績0勝1敗，防禦率5.87。

兩隊先發

火腿

1 西川遥輝 中外野

2 大田泰示 右外野

3 近藤健介 三壘

4 中田翔 一壘

5 王柏融 左外野

6 渡邉諒 二壘

7 清宮幸太郎 指定打擊

8 鶴岡慎也 捕手

9 中島卓也 游擊

先發投手：生田目翼

歐力士

1 小田裕也 中外野

2 中川圭太 三壘

3 吉田正尚 指定打擊

4 杉本裕太郎 右外野

5 洛梅洛 左外野

6 小島脩平 一壘

7 大城滉二 游擊

8 若月健矢 捕手

9 山足達也 二壘

先發投手：成瀬善久

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