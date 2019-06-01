日職Live》火腿1：4落後歐力士 王柏融首打席逐球看這裡

第二局
2下，歐力士山足達也敲出適時安打，送回逆轉2分；小田裕也開轟，再攻2分。火腿1：4歐力士。
第一局
1上，火腿開賽靠2安、保送攻佔滿壘。中田翔擊出雙殺打，送回1分。三壘有人，王柏融連選4顆壞球上壘。火腿1：0歐力士。
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首打席逐球：
1 直球 129km 壞球
2 變速球 116km 壞球
3 直球 129km 壞球
4 直球 125km 四壞球保送
賽前報導
日本火腿再戰歐力士，派出2018年選秀第三指名的生田目翼先發，這是他日職一軍初登板，王柏融則擔任5棒左外野手，將對決成瀬善久，他本季先發2場，戰績0勝1敗，防禦率5.87。
兩隊先發
火腿
1 西川遥輝 中外野
2 大田泰示 右外野
3 近藤健介 三壘
4 中田翔 一壘
5 王柏融 左外野
6 渡邉諒 二壘
7 清宮幸太郎 指定打擊
8 鶴岡慎也 捕手
9 中島卓也 游擊
先發投手：生田目翼
歐力士
1 小田裕也 中外野
2 中川圭太 三壘
3 吉田正尚 指定打擊
4 杉本裕太郎 右外野
5 洛梅洛 左外野
6 小島脩平 一壘
7 大城滉二 游擊
8 若月健矢 捕手
9 山足達也 二壘
先發投手：成瀬善久