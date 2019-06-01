中職》味全龍辦球迷會 師母激動落淚：龍回來了！

味全龍今天舉辦首場球迷會。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／彰化報導〕頂新集團重組味全龍，正式成為中職第5隊，今天頂新和德文教基金會在彰化永靖鄉成美文化園舉辦首場球迷見面會，多達數百位龍迷共襄盛舉，包括頂新集團三董魏應充、師母謝榮瑤、味全龍總教練葉君璋和教練張泰山、黃煚隆，老龍將羅世幸、陽介仁、陳大順、蔡昆祥、黃自強、林光宏、陳長陽、李明勳、王建強都到場與球迷同樂。

今天活動一開始主辦單位播放過往味全龍光榮戰史影片，謝榮瑤看著激動落淚，她說:「這兩天我都沒睡覺，一直在調適心情，20年歲月充滿悲歡離合，味全龍組隊外面也很多言語，但魏董（魏應充）很辛苦，他真的有在做事，我支持他，相信有愈來愈多龍迷聚集，龍回來了!。」

請繼續往下閱讀...

師母謝榮瑤講到激動處頻拭淚。（記者羅志朋攝）

師母謝榮瑤激動落淚。（記者羅志朋攝）

對於味全龍成為中職第5隊，謝榮瑤表示感動，她認為這鼓勵著偏鄉打棒球的小孩，給他們翻轉家中經濟的機會，希望未來有第6、7隊，盼更多大企業投入。謝榮瑤也希望，中生代龍迷能一個牽兩個、兩個牽三個，將龍族串成一個家。

魏應充說，一路以來最感念的就是徐總（徐生明）和師母，徐總幫味全龍打好基礎，這段時間師母幫了很多忙。

師母謝榮瑤。（記者羅志朋攝）

魏應充（左）。（記者羅志朋攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法