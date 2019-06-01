中職》葉君璋：徐總想打造一個家，這是我們最大目標

葉君璋（左一）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／彰化報導〕今天味全龍在彰化永靖鄉舉辦首場球迷會，龍隊總教練葉君璋向廣大龍迷喊話:「徐總（徐生明）想打造一個家，這是我們最大目標。」

明年味全龍先打二軍，2021年正式進軍一軍，葉總表示，希望打一軍第3年能打進季後賽，同時會融合美、日式球風優點，例如美式較重個人能力，日式帶隊和管理會比較好，至於7月選秀，目前高中和大學有許多好手，希望至少能選20到30人，請大家拭目以待。

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今天味全龍球迷會也邀請許多老龍將參與，接任龍隊教練的黃煚隆表示，這次味全回來不只是要三連霸，更要四連霸，這就要交給葉總了；蔡昆祥則開玩笑說，「今天回來彷彿回到20年，我是三連霸的球員，希望新的味全龍不要丟臉，。」

黃自強說，味全龍解散時他28歲，如今已48歲，時間過得很快，前一陣子葉君璋有找他進味全龍擔任管理或教練，但他已有工作而婉拒。

陳大順說，看到很多龍迷參與，大家踴躍支持，產生很大的信心，希望未來味全的比賽能帶給大家感動和回憶。

味全龍球迷會。（記者羅志朋攝）

味全龍球迷會。（記者羅志朋攝）

張泰山。（記者羅志朋攝）

味全龍辦球迷會。（記者羅志朋攝）

陽介仁。（記者羅志朋攝）

師母謝榮瑤（右一）和味全龍教練團。（記者羅志朋攝）

黃煚隆。（記者羅志朋攝）

蔡昆祥（左）。（記者羅志朋攝）



黃自強（左）。（記者羅志朋攝）



陳大順（左）。（記者羅志朋攝）



羅世幸（左）。（記者羅志朋攝）



黃平洋。（記者羅志朋攝）



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