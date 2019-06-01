中國公開賽》狂電世錦賽銅牌！林昀儒／鄭怡靜笑捧第2冠

林昀儒／鄭怡靜中國公開賽決賽擊敗香港組合，奪下合作以來第二冠。（資料照，取自ITTF）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「黃金組合」林昀儒／鄭怡靜昨在2019年中國公開賽混雙賽事，先以直落三扳倒中國許昕／陳夢，四強戰再以3：2力退日本丹羽孝希／伊藤美誠，最後以3：1扳倒2015年世錦賽銅牌香港組合黃鎮廷／杜凱琹，奪下合作以來第二冠。

合拍半年多的林昀儒／鄭怡靜，今在混雙決賽對上黃鎮廷／杜凱琹，林昀儒／鄭怡靜開賽就與對手展開激戰，首局被香港搭擋取得10：8聽牌時，林昀儒／鄭怡靜雖然連追2分，不過最後被對手連拿兩個局點，以10:12丟掉首局；不過第二局兩人再接再厲，從開局就一路領先，很快就以11:6扳回一城。

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2015年世錦賽銅牌香港組合黃鎮廷／杜凱琹最不敵台灣「黃金組合」。（資料照，取自ITTF）

林鄭配在改變發球戰術後，馬上收到成效，第三局開局就打出一波9：0遙遙領先，最後輕鬆以11:1拿下；第四局林鄭配4:1開局，香港組合一度追到5:7，不過林鄭配穩住陣腳，維持領先優勢，最後以11:8鎖定勝利。

女單方面，稍早世界排名第八的鄭怡靜8強賽隊對決排名第5的中國名將朱雨玲，鄭怡靜首局以11：7搶下，不料接下來卻被對手後來居上、連趕4局，最終以1：4不敵朱雨玲，止步8強。

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