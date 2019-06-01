MiLB》單場飆10K寫生涯新高！江少慶6局無失分笑納第3勝

江少慶6局無失分，單場送出10次三振，寫下生涯新紀錄。（資料照，取自推特Indians Prospective）

〔體育中心／綜合報導〕效力印地安人3A的江少慶今天對光芒3A掛帥先發，用102球投6局僅被敲出2安打無失分，更飆出生涯新高的單場10K，繳出本季迄今最佳表現，終場球隊2：1贏球，江少慶收下本季第三勝。

江少慶首局演出三上三下還送出2張老K，第二局雖然送出2保送，不過接下來馬上回穩連抓兩個出局化解危機。第三局在1出局後，雖然先被王基恩（Kean Wong）敲出安打上壘，不過接下來又連飆2K。

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第4局續投一上來又被布羅索（Michael Brosseau）敲出安打，但江少慶隨後馬上又送出3張老K；第5局隨然出現保送，不過先用滾地球抓下第2個出局數，再三振索拉克（Nick Solak）：第6局與Nate Lowe纏鬥8顆球讓她站著不動吞K，雖後再用5球解決最後兩個出局數，再演3上3下，也完成今天先發任務。

江少慶主投6局，僅被敲2安打，另有3保送，無失分拿下勝投，本季首度無失分，防禦率也降到5.77，而他單場送出10張老Ｋ，也創生涯新高，超越自己2016年8月8日在1A投出單場9K紀錄。



7局再靠著布萊德雷（Bobby Bradley）的陽春砲再添一分，光芒僅在9局下靠著史莫林斯基（Jake Smolinski）的陽春全壘打拿下唯一分數，最終印地安人3A就以2：1擊敗光芒3A。

此外，印地安人2A朱立人今天擔任先發第6棒捕手，3打數敲出1安打，挨一記觸身，另吞1K，打擊率升至2成40。

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