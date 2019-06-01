玉山盃》林子崴8局無失分好投 新北市連5年晉冠軍戰

新北先發投手林子崴繳出8局無失分的好投。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕108年玉山盃青棒錦標賽今天進行四強戰，上午由新北市在林子崴8局無失分的好投帶領下，以7：0擊敗台東縣，連續五年晉級冠軍戰。

林子崴用101球投8局，僅挨5安無失分，最大危機是3局上，2出局後被林政華敲安，謝毅從二壘搶攻本壘被刺殺，他表示，前半段狀況不好，隊友先得分後才穩下來，守備也幫忙守下很多球。

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林子崴送出8次三振，他認為，這場沒有刻意追求三振，可能變化球的握法有改變，才讓打者揮空的比例增加；新北市總教練周宗志指出，林子崴前3局的表現與平常有落差，壞球也比較偏多，從第4局才調整回來。

何恆佑在黑豹旗、木棒聯賽打第5棒，玉山盃改打第1棒，2局下適時安打助新北市先馳得點，單場5打數3安打3打點，他表示，其實前幾場狀況不好，昨晚有做意象訓練，賽前教練也提醒揮棒軌跡。

台東先發投手宋芳杰。（記者林正堃攝）

台東謝毅本壘前遭新北捕手林辰勳刺殺出局。（記者林正堃攝）

新北岳政華盜二壘遭台東謝毅刺殺出局。（記者林正堃攝）

新北林辰勳。（記者林正堃攝）

新北林吳晉瑋。（記者林正堃攝）

新北林岳谷本壘前被刺殺出局。（記者林正堃攝）

新北連5年晉冠軍戰。（記者林正堃攝）

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