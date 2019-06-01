排球》台灣隊長亞瑟士盃登場 陳建禎透露下一步計畫

陳建禎今出席亞瑟士盃表演賽。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞瑟士盃排球錦標賽總決賽今天在台北體育館登場，特別邀請旅日球星「黑狗」陳建禎參與表演賽，吸引不少球迷共襄盛舉，日前他才透露將離開日本排球聯賽（JVL）一級球隊松下黑豹，今天談起最新動態時他表示，仍會目標放在旅外打球。

今天參與亞瑟士盃表演賽，和排球界前輩張恩崇、吳智民及媒體主播們同樂，陳建禎笑說：「很開心有這個機會和大家一起交流。」

請繼續往下閱讀...

陳建禎前年展開自己的旅日生涯，從三級聯賽開始打起，加盟北海道VOREAS隊，表現亮眼也抱回個人獎項，去年則加入日本職業一級聯賽的松下黑豹隊。

今年5月中，陳建禎突然宣布將離開松下黑豹，令不少球迷感到驚訝，對於做出這個決定，他說：「上季上場時間不多，表現也不夠理想，希望能再尋找其他發展機會。」他坦言，是經過百般掙扎後才做下決定，畢竟球隊環境很不錯，且部長也表態已經把他納入下季的球員名單中，令他很感動。

離開松下黑豹後，陳建禎透露，會把目標放在旅外打球，「不管是日本、中國甚至歐洲都列入考慮，也有和一些球隊接洽，還是會想到國外多看看。」

陳建禎（右）今出席亞瑟士盃表演賽，賽後簽名會吸引不少球迷共襄盛舉。（記者粘藐云攝）

陳建禎今出席亞瑟士盃表演賽。（記者粘藐云攝）

陳建禎今出席亞瑟士盃表演賽。（記者粘藐云攝）

陳建禎今出席亞瑟士盃表演賽。（記者粘藐云攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法