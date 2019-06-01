日職》王柏融開轟、單場雙安 讓三屆明星投手懊悔（影音）

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在客場對上歐力士，「大王」王柏融從歐力士33老將左投成瀨善久手中，敲出追平兩分砲，這是他相隔45天再度開轟，此戰王柏融4打數2安2打點，打擊率升至0.279。日本火腿最後在延長賽12局以8：8和歐力士戰成平手。

王柏融首打席選到保送，第二打席敲飛球出局。火腿前4局打完落後4分，5局上展開反攻，近藤健介擊出適時安打追回2分，王柏融接著鎖定一顆129公里的速球，一棒敲出右外野追平兩分彈，幫助球隊追成5：5平手。

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歐力士在第6局先得1分超前後，第8局吉田正尚敲陽春砲，若月健矢又敲帶有1分打點安打。前8局打完火腿落後3分，第9局歐力士派出終結者增井浩俊，卻被大田泰示敲追平三分彈。王柏融也從增井浩俊手中敲出內野安打，之後被換代跑。火腿和歐力士鏖戰到延長賽12局，最後以8：8握手言和。

王柏融此戰4打數2安打，有一發兩分砲，打擊率回升至0.279。這不但是王柏融自4月17日對歐力士之戰後，相隔45天再度開轟。王柏融本季兩轟都是面對歐力士，也是他今年首度從左投手中敲全壘打。

《日刊體育》報導，成瀨善久賽後表示，被敲全壘打是失投球，沒能守住領先，真的很抱歉。成瀨善久今投5局失5分，無關勝敗，防禦率為7.11。

成瀨善久曾是羅德當家主力左投，他在2007年、2008年、2012年入選明星賽，也是2007年的太平洋聯盟防禦率王，但近年表現不穩，今年才加入歐力士。

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

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